Covid-19 : face aux 190 cas supplémentaires en France, Edouard Philippe réagit

La situation sanitaire s'aggrave progressivement en France. Le dernier bilan, vendredi 6 mars, évoque un total de 613 contaminations au Covid-19 dans le pays, soit 190 cas supplémentaires en une seule journée. 9 personnes sont décédées, huit hommes et une femme, et 39 individus se trouvent en réanimation. Face à cette propagation du virus, le gouvernement se devait de réagir.

Un stade 2 renforcé dans l'Oise et le Haut-Rhin

Le Premier ministre Édouard Philippe annonce que le pays reste pour l'instant au stade 2 mais que ce système sera renforcé dans l'Oise et le Haut-Rhin, deux zones fortement touchées par le Covid-19. Il promet des mesures "qui limitent les contacts" pour éviter qu'une épidémie se mette en place. Édouard Philippe annonce également la "fermeture à compter de lundi matin, et pour quinze jours, des crèches, maternelles, collèges et lycées."