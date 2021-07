Covid-19 : face à la flambée des cas, le Portugal applique de nouvelles mesures de restriction

Au Portugal, face à la flambée des contaminations liées au variant Delta du Covid-19, un couvre-feu nocturne a de nouveau été imposé dans les 45 villes les plus touchées, dont Lisbonne et Porto.

Au Portugal, face à la flambée de contaminations liées au variant Delta du Covid-19, les files d'attente devant les centres de vaccination s'allongent. À Carnaxide, près de Lisbonne, des centaines de Portugais attendent leur tour, parfois toute une après-midi, dans la chaleur, poussés par la crainte du Covid-19.

Les bars et restaurants devront fermer à 22h30

"C'est la crise, dans la ville. J'ai peur d'être contaminé", s'inquiète un habitant. Dans ce pays de dix millions d'habitants, plus de 2 000 cas sont recensés chaque jour. Un chiffre multiplié par quatre en un mois. Et même si les hospitalisations sont encore limitées, les autorités ont décidé de réagir : des mesures de restriction ont été imposées dans 45 villes, dont Lisbonne et Porto. Ainsi, les déplacements seront limités le week-end, un couvre-feu a été mis en place, et les bars et restaurants devront fermer à 22h30. Selon le ministère de la Santé portugais, le nombre de cas de Covid-19 pourrait doubler d'ici deux semaines.