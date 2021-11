Covid-19 : face à la crainte d’une cinquième vague, les gestes barrières restent obligatoires

Le nombre de contaminations est en hausse en France, et si les gestes barrières restent de rigueur, un certain relâchement est constaté. Les spécialistes insistent sur la nécessité de les respecter.

Depuis 19 mois, les gestes barrières sont devenus la norme dans le quotidien des Français à cause de la pandémie de Covid-19. Respecter la distanciation sociale, porter le masque, se saluer du coude ou de loin… Mais parfois, il y a plus de liberté prise. Sur un marché de Reims (Marne), plusieurs personnes ne portent pas le masque. "On revit un peu. On peut ressortir. Je n’ai pas de masque, ce n’est pas très bien mais bon…", s’amuse un homme.

Le retour de la bise

Du côté de Lille (Nord) et de sa vie nocturne, la bise fait son grand retour. Selon une étude IFOP, 65% des Français s’embrassent, deux fois plus qu’il y a six mois. Cela concerne tous les âges, comme à un thé dansant près de Limoges (Haute-Vienne). Mais pour les spécialistes, il est vital de respecter les gestes barrières. "Il faut remettre le masque en milieu intérieur. Un open space d’entreprise, un auditoire, un amphithéâtre d’université, les transports publics... Tous ces endroits, où on peut passer plusieurs heures, sont des lieux à haut risque de contagion et il faut qu’ils soient correctement ventilés", détaille Pr Antoine Flahault, directeur de l’Institut de santé globale à l’Université de Genève (Suisse). Avec une nette hausse des cas, la crainte d’une cinquième vague se fait ressentir.