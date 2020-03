Covid-19 : événements annulés et lieux fermés au public

Les bovins repartent plus tôt que prévu. Par mesure de précaution liée au Covid-19, le Salon de l'agriculture de Paris a dû fermer ses portes un jour plus tôt. Pour les éleveurs, c'est une journée importante de perdu. "C'est souvent la plus grosse journée de fréquentation", indique Antoine Brimboeuf, éleveur à Rambouillet, dans les Yvelines. Les mille exposants attendaient près de 100 000 personnes dimanche 1er mars. L'Église catholique a elle aussi donné des consignes de prudence.

Le Louvre fermé

À la cathédrale de Rennes (Ille-et-Vilaine), le Covid-19 fait partie intégrante du sermon dominical. La communion ne doit pas être donnée dans la bouche et les fidèles ne se serrent plus la main. Au Mont-Saint-Michel (Manche) où un tiers de visiteurs vient d'Asie, les premières annulations ont été constatées, et beaucoup craignent les jours à venir. À Paris, le Musée du Louvre est resté fermé dimanche.

