Covid-19 et rentrée scolaire : le protocole sanitaire strict est maintenu

Pour cette rentrée scolaire, lundi 26 avril, le protocole sanitaire ne change pas : un élève contaminé au Covid-19 et c’est toute la classe qui ferme, car tous les autres élèves sont considérés comme des cas-contacts. Le procédé/processus doit être renforcé du côté des tests salivaires : 400 000 tests sont déployés dans les écoles et jusqu’à 600 000 le seront d’ici là mi-mai. Concernant le port du masque, il est toujours obligatoire pour les élèves à partir de six ans, en classe et à la récréation. Il sera à enlever pendant les repas.

Les cantines seront ouvertes

Les cantines restent ouvertes, mais une préconisation de deux mètres est demandé entre chaque élève, notamment s’ils ne sont pas de la même classe. Il est aussi demandé aux parents d’élèves, si cela est possible, de garder leurs enfants le temps du déjeuner à la maison. Concernant les enseignants, si l’un d’eux est absent, la classe n’est pas dispatchée dans d’autres classes. Soit l’enseignant est remplacé, soit l’accueil des élèves est suspendu jusqu’à ce qu’un remplaçant soit désigné. Enfin, tous les personnels de l’Éducation nationale sont invités à faire des autotests, deux fois par semaine, explique la journaliste de France Télévisions, Murielle Rousselin, en plateau.