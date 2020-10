Covid-19 et bals populaires : l'accordéon a le blues

De nombreux accordéonistes n'ont pas vu de public depuis bientôt six mois. Faute de spectacles dansants dans les campagnes, ils ne parviennent plus à travailler et à gagner leur vie.

Pour ces intermittents qui travaillent essentiellement en zone rurale, difficile de toucher le chômage : "On a 45 employeurs différents et la plupart sont des gens âgés qui n'ont pas d'informatique" explique Bernard Rual

accordéoniste en Corrèze.

Les fabricants d'accordéons trinquent

Cette très longue pause musicale a également un impact sur le fabricant d’accordéons Maugeins. En six mois, cette célèbre institution, vieille de 100 ans, a vu son chiffre d’affaire chuter de 37 %.



Enfin, autre perte non négligeable, celle du lien social, fini les échanges et les rires partagés sur un air d’accordéon.