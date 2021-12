Covid-19 : entre inquiétude et déception au Royaume-Uni à la suite des mesures de restrictions sanitaires françaises

Comment les Britanniques réagissent-ils aux restrictions de voyage prises par la France (test de 24 heures, isolement, motifs impérieux) ? Cela perturbe les projets de vacances de certains Britanniques, comme ceux qui aiment se rendre en Normandie ou dans les stations françaises de ski, comme Méribel dans les Alpes, où les Britanniques représentent jusqu’à 40% des skieurs sur les pistes.

Pas de pénuries ?

Et puis, il y a aussi eu, à l’annonce de ces restrictions, une sorte d’inquiétude quant à de potentielles pénuries si les chauffeurs routiers venant de France étaient bloqués aux frontières. Des pénuries que craignent particulièrement les Britanniques, ils en ont déjà connu à cause de la pandémie et du Brexit. Selon Londres, les chauffeurs routiers ne sont pas concernés par ces mesures et pourront bien continuer à circuler entre les deux pays. Il ne devrait donc pas y avoir de pénuries liées à ces mesures.