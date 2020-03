Covid-19 : en quoi consiste le stade 3 ?

Actuellement au stade 2 de la contamination du Covid-19, la France a déjà préparé une série de mesures pour le stade 3. Ce stade est déclaré quand le virus est présent dans tout le pays et qu'il se n'agit plus de patients isolés. On peut alors parler d'épidémie.