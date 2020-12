Covid-19 : en plein couvre-feu, 150 personnes réunies à une fête de mariage dans l’Orne

En pleine crise sanitaire, ils se sont dit oui devant leurs amis et leur famille. Mardi 15 décembre au soir, ce couple a célébré son mariage en grande pompe avec plus de 150 invités. Une fête clandestine qui s’est déroulée dans une salle de réception privée, située à Avernes-Saint-Gourgon, une commune de l’Orne. Alors que les autorités souhaitent limiter à six personnes les réunions privées, ce mariage n’a pas du tout amusé les gendarmes.

Une trentaine de verbalisations

Pourtant ce soir-là, seule une trentaine de verbalisations pour non-respect du couvre-feu ont pu être dressées aux invités qui ont quitté la fête entre 20 heures et 6 heures du matin. Mais l’affaire, elle, est remontée jusqu’à la préfecture. "Ces comportements, particulièrement inopportuns eu égard à la situation sanitaire, sont susceptibles d’engager la responsabilité des organisateurs", indique cette dernière. Une enquête est en cours pour savoir si ce mariage est une infraction caractérisée de mise en danger de la vie d’autrui.







