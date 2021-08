Covid-19 : en Occitanie, un afflux de patients dans les services de réanimation

Face à la quatrième vague du Covid-19, les patients affluent de nouveau en réanimation en Occitanie. C'est notamment le cas au CHU de Purpan à Toulouse (Haute-Garonne). Après un début d'été calme, les patients en réanimation sont de retour depuis une quinzaine de jours. Désormais, les entrées sont quotidiennes. Huit lits sur 16 sont occupés par des patients Covid.

90% des patients ne sont pas vaccinés

"L'été dernier, on avait juillet et août vraiment sans patient Covid, et là on a l’impression que cette quatrième vague est bien plus précoce qu’en 2020", explique le Dr Véronique Ramonda, médecin en service réanimation, au CHU de Purpan. En cause, le variant Delta, beaucoup plus contagieux. Le profil des patients a également changé. "On a des patients de moins de 40 ans, avec moins de comorbidités", décrit le Dr Guillaume Ducos, praticien hospitalier en service réanimation. Dans ce service, 90% des patients admis ne sont pas vaccinés.