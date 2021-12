Covid-19 : en Normandie, une pharmacie en rupture de stock d'autotests

Dans une officine située près du Havre (Seine-Maritime), plus aucun autotest n'est disponible à la vente. "Depuis samedi ça n'arrête pas, on a vendu plein d'autotests qui nous restait, et hier on a éliminé les derniers", commente Eloïse Leriche, préparatrice en pharmacie. Le stock de l'officine, 500 autotests, a été écoulé en seulement deux jours.



Ruée sur les tests antagoniques

Face à la situation tendue, Grégory Herlakian, pharmacien, a pris rendez-vous avec un commercial, dans l'espoir d'être approvisionné juste avant Noël. "Il y a une très forte demande, et les fabricants n'ont pas eu le temps nécessaire [pour] fabriquer autant de tests", explique David Isvy, commercial pour des laboratoires. Les rendez-vous pour les tests antigéniques effectués en pharmacie sont eux aussi pris d'assaut. Les 23 salariés sont débordés par les demandes. "On les réserve en priorité aux gens symptomatiques, aux cas contact ou aux patients qui ne peuvent pas faire d'autotests à domicile", explique Grégory Herlakian.