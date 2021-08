Covid-19 en Martinique : une flambée de l'épidémie extrêmement rapide

En Martinique, 864 nouveaux cas de Covid-19 ont été recensés en 48 heures. Les hôpitaux sont surchargés, et de nombreux patients ont été contaminés par le variant Delta. La journaliste Margaux Subra-Gomez fait le point sur place, vendredi 13 août.

"Cette vague de Covid est la plus violente et la plus meurtrière aussi en Martinique", explique la journaliste Margaux Subra-Gomez, sur place pour le 19/20 de France 3, vendredi 13 août. Le variant Delta représente 40% des contaminations sur l'île, où 864 nouveaux cas positifs ont été dénombrés en 48 heures. La flambée de l'épidémie a été "extrêmement rapide", selon la journaliste. "Le nombre de cas a été multiplié par dix en un mois seulement, c'est du jamais vu ici."

Les inquiétudes se portent sur l'hôpital

L'hôpital de Fort-de-France va-t-il tenir le coup ? "Les urgences sont saturées, il n'y a plus de place en réanimation, les renforts venus de métropole vont être prolongés pour soutenir les équipes soignantes sur place", ajoute Margaux Subra-Gomez. Les autorités espèrent un sursaut de la vaccination. Pour l'heure, seuls 18% des Martiniquais sont pleinement vaccinés contre le virus.