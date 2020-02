Covid-19 en Italie : vivre dans la zone rouge

Mardi 25 février, le Premier ministre italien a pointé des faiblesses dans le dispositif hospitalier. "Les Italiens se posent des questions ce matin, deux principales. La première autour du dispositif de sécurité qui isole les zones. Il est efficace désormais et les gens suivent les consignes. Mais pourquoi est-il intervenu si tard ? Le dispositif a été mis en place seulement le dimanche (23 février) alors que la maladie est clairement apparue le jeudi (20 février). Il y a au moins trois jours de retard", explique le journaliste Alban Mikozy en direct de Codogno en Italie.

"Aujourd'hui les Italiens demandent des réponses"

Quelles ont été les imprudences commises dans les centres hospitaliers et principalement celui de Codogno ? "Manifestement les protocoles n'ont pas été respectés. Des malades du coronavirus ont été mélangés avec d'autres malades. D'autres personnes ont été renvoyées chez elles. Et voilà comment la maladie s'est petit à petit dispersée. À partir de ce foyer à Codogno mais aussi du foyer qui se trouve en Vénétie. Aujourd'hui les Italiens demandent des réponses. Il y a une polémique entre le gouvernement et les responsables du secteur hospitalier", conclut le journaliste.

Le JT

Les autres sujets du JT