Coronavirus en Italie : de nouvelles mesures restrictives

En Italie, on dénombre jeudi 12 mars plus de 800 décès liés au Covid-19. Afin de ralentir l'épidémie dans le pays le plus touché d'Europe, le gouvernement de Giueseppe Conte a pris de nouvelles mesures comme la fermeture des commerces qui ne sont pas vitaux. "C'est très très calme, jeudi matin, dans les rues de Rome, puisque 90% des commerces sont fermés. Les seuls qui restent ouverts sont les commerces d'alimentation, jusqu'à 18 heures, et également les pharmacies", explique, depuis la capitale italienne, le journaliste Alban Mikoczy.

"Jeudi, on va probablement passer la barre des 1 000 morts"

"Il est possible également de se ravitailler en essence, d'aller à la Poste, à la banque et d'acheter quelques journaux, puisque les kiosques à journaux peuvent fonctionner le matin. (...) Un certain nombre de journalistes comme une partie des Italiens regrettent que les mesures ne soient pas encore plus systématiques. Il faut dire que jeudi, on va probablement passer la barre des 1 000 morts", poursuit le correspondant.

Le JT

Les autres sujets du JT