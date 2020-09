Covid-19 en France : plus de 10 000 cas recensés en 24 heures

C. Rougerie, C. Colnet, A. Gouty, R. Laurentin

10 000 cas par jour et un virus qui circule de plus en plus vite. On se demande comment freiner la contagion en France. Dans une tribune publiée dimanche 13 septembre, un groupe de médecins appellent à signer la fin de la récréation et à limiter les rassemblements dans la sphère privée. "Réduisez le nombre de personnes présentes... Si possible, reportez toute réunion. Sinon, portez un masque... Il est encore temps d'agir, tous ensemble", assurent-ils dans le JDD.

Manque de mesures gouvernementales fortes

"Le but n'est pas du tout de prôner l'interdiction des réunions familiales ou amicales, mais en revanche il vaut mieux garder une distance d'au moins un mètre et lorsque ce n'est pas possible, mettre le masque", assure le Pr Bruno Mégarbane, chef du service de réanimation à l'hôpital Lariboisière à Paris et signataire de la tribune. Pour enrayer l'épidémie, le Royaume-Uni a pris des mesures drastiques. Depuis lundi, les rassemblements de plus de six personnes sont interdits, même dans le cadre familial dans la ville de Birmingham. Les experts déplorent le manque de mesures fortes lors des annonces du gouvernement vendredi.

