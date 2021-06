Covid-19 : en France, le variant Delta, sous surveillance, gagne du terrain

Le variant Delta du Covid-19 est 60 % plus contagieux que le variant anglais. Cela veut dire qu’il progresse très vite. Au 1er mai, il n’y avait que 0,1 % des nouveaux cas détectés concernant ce variant. Un mois plus tard c’est 2 à 4 % et aujourd’hui, vendredi 25 juin, c’est environ 10 %. Il y a de fortes disparités territoriales. Les Landes sont particulièrement touchées. Le variant représente 70 % des nouveaux cas détectés, c’était seulement 30 % à la mi-juin et puis le Bas-Rhin est également sous surveillance, avec une soixantaine de cas recensés.

Le gouvernement mise sur la vaccination

Parmi la population, ce sont essentiellement les jeunes non vaccinés qui sont le plus touchés. Le variant circule cinq fois plus chez les moins de 25 ans que chez les plus de 65 ans. Comment lutter contre sa progression ? Le gouvernement mise surtout sur la vaccination. Son objectif est d’atteindre 40 millions de primo vaccinés d’ici fin août. Soit 10 % de plus qu’actuellement.