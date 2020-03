Covid-19 en France : l'épidémie prend de l'ampleur

La contamination au Covid-19 s'est accélérée en France ces dernières 24 heures, avec 423 cas confirmés. "Nous avons désormais sept personnes décédées, six hommes et une femme. Parmi ces personnes, la plupart des individus ont plus de 80 ans", explique Jérôme Salomon, directeur général de la santé. Toute la métropole française est touchée, ainsi que la Guyane où cinq personnes ont été testées positives.

La France est l'un des principaux foyers européens du Covid-19

Toutes les personnes contaminées en Guyane revenaient de métropole après avoir participé à un rassemblement religieux à Mulhouse (Haut-Rhin). C'est le point de départ d'une propagation ayant atteint au moins neuf départements. Conséquence dans la Manche : une école primaire a fermé parce qu'une élève revenait de Mulhouse. La France est l'un des principaux foyers du Covid-19 en Europe.

