Covid-19 en France : "Il n'est pas question de prolonger le régime d'urgence sanitaire" au-delà du 31 juillet, assure le gouvernement

L'exécutif s'apprête à assouplir les textes de gestion de la crise du Covid-19. "Il n'est pas aujourd'hui question de prolonger le régime d'urgence sanitaire", qui prendra fin le 31 juillet, a affirmé la porte-parole du gouvernement, Olivia Grégoire, mardi 14 juin, à l'Elysée. Un nouveau texte sera présenté en Conseil des ministres, le 22 juin, pour simplement "pouvoir rester vigilants à l'endroit de la remontée possible du Covid-19", a-t-elle précisé.

"On ne va pas présenter un texte qui va prolonger l'ensemble des dispositifs de crise existants, avait déjà déclaré Olivia Grégoire, le 8 juin. On n'est pas sur le pass vaccinal, l'état d'urgence, etc. Ce qui nous importe est de nous assurer qu'on est en mesure d'intervenir si nécessaire, avec la mise en place de mesures de freinage si la situation était amenée à évoluer, voire à dégénérer post-31 juillet."

En novembre, le Parlement avait adopté un projet de loi de "vigilance sanitaire" prolongeant jusqu'au 31 juillet le régime de "sortie de l'état d'urgence sanitaire". Ce régime donne le droit au Premier ministre d'interdire ou de restreindre les déplacements, les rassemblements et l'accès à certains lieux. C'est sur cette base que repose le pass sanitaire, mais aussi, par exemple, l'obligation du port du masque. Rétablir un couvre-feu ou un confinement nécessiterait, en revanche, un retour à l'état d'urgence sanitaire.