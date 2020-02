Covid-19 en Espagne : des touristes confinés dans un hôtel de Tenerife

Il n'y a que dans le hall de l'hôtel que les touristes peuvent se promener. Tout le bâtiment a été bouclé dans la matinée du mardi 25 février et la police garde l'entrée. En cause, un médecin de Lombardie (Italie) qui séjournait dans l'hôtel concerné à Tenerife (Espagne). Il a été contrôlé positif au coronavirus Covid-19 et transféré à l'hôpital. Les touristes qui logent dans l'établissement ont reçu une consigne : l'interdiction formelle de quitter leur chambre.

"Il n'y a pas de masques"

Le médecin italien et sa femme sont toujours confinés dans un hôpital de Tenerife. D'autres tests doivent être menés à Madrid (Espagne). Contacté par téléphone, Yves Nuez un touriste français s'inquiète des conditions de quarantaine. "Ce qui est étonnant c'est qu'à la fois ils nous demandent de rester bloquer dans les chambres, mais pour manger on nous invite à aller au restaurant. Il n'y a pas de masques, il n'y a pas grand-chose", explique-t-il.

