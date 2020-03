Covid-19 en Chine : Xi Jinping en visite à Wuhan pour marquer la baisse de l'épidémie

"C'est une visite surprise et un signe fort envoyé aux Chinois et au monde entier pour montrer que la situation à Wuhan, le berceau de l'épidémie, est bien sous contrôle", fait état le journaliste Arnaud Miguet, sur place. "Le Président Xi Jinping, masque sur le nez, a visité un hôpital et parlé avec des malades, à distance par vidéoconférence. Il a aussi rencontré des habitants triés sur le volet, des membres du parti communiste, ainsi que des médecins et des volontaires venus de tout le pays pour se battre sur le front de cette épidémie".

11 millions d'habitants toujours en quarantaine

"Mais le président chinois n'a pas crié victoire pour autant. La guerre contre le coronavirus n'est pas encore gagnée. D'ailleurs, mardi 10 mars, 11 millions d'habitants sont toujours en quarantaine, et ce depuis 48 jours", nuance Arnaud Miguet.

