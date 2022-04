Covid-19 : en Chine, le mécontentement de la population face à un nouveau confinement

Plus de 200 000 cas positifs de Covid-19 ont été relevés en 24 heures en Chine, mardi 5 avril. La reprise de l'épidémie a réenclenché les mesures sanitaires strictes qu'on avait vues lors de la première vague. A Shanghai (Chine), 26 millions d'habitants n'ont plus le droit de sortir de chez eux. Ils sont 100 millions à rester chez eux sur le territoire chinois. Ceux qui sont positifs sont admis dans des centres de quarantaine.

Des manifestations

Un homme qui avait eu le malheur de s'échapper de chez lui a été violemment puni. Sur une vidéo, on le voit être agrippé par deux autres hommes qui ont décidé de le punir en lui rasant la tête, ce dernier étant sorti de chez lui. Dans une autre vidéo, on peut voir un livreur plaqué au sol. Lui non plus n’est pas censé être en dehors de chez lui en période de confinement. Dans les rues, ne sont admis que gardiens, policiers, officiels et bénévoles. Face à ces nouvelles mesures, le mécontentement gronde. Des manifestations se multiplient.