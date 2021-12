Covid-19 : en Chine, la ville de Xi'an totalement confinée en raison du variant Delta

Le confinement de 13 millions de personnes de la ville de Xi'an (Chine) n’a pas encore suffi à enrayer les contaminations et les mesures vont encore se durcir. Les résidents peuvent sortir de chez eux seulement pour se faire tester. Ils n’ont plus le droit d’aller faire leurs courses jusqu’à nouvel ordre. Interdiction de se déplacer en voiture et les contrevenants à ces règles s’exposent à des peines allant jusqu’à dix jours de prison et 70 € d’amende. D’après les médias officiels, 100 000 soignants ont été déployés à Xi'an.



175 nouveaux cas

Ils ont pulvérisé du désinfectant dans toute la ville et ont permis de tester 6,5 millions de personnes en quelques jours. Du côté des chiffres, 175 nouveaux cas de Covid-19 ont été enregistrés dans la ville lundi 27 décembre. Tous seraient liés au variant Delta. Les autorités affirment que la situation sera sous contrôle d’ici le 20 janvier, soit tout juste deux semaines avant la cérémonie d’ouverture des JO de Pékin.