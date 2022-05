Covid-19 en Chine : la ville de Pékin bientôt confinée ?

La Chine est toujours en lutte contre le Covid-19, mardi 3 mai. Après le confinement strict à Shanghai, les habitants de Pékin s'inquiètent, car les restrictions dans la ville devraient être plus sévères.

Le temple du Ciel, lieu emblématique de Pékin (Chine), est étonnamment vide, mardi 3 mai. Une fois de plus, les vacances sont encore gâchées par le Covid-19. 400 cas ont été recensés officiellement depuis le 22 avril, et les autorités ont ressorti leur arsenal d'urgence, à grand renfort de tests PCR pour les 20 millions d'habitants.

Le tourisme en chute libre

La ville de Pékin, à l'arrêt, n'est pas encore totalement confinée. Seuls certains habitants sont enfermés, comme Fu Bo, qui vit dans un quartier à risque. "Je me lève, je prépare mon petit-déjeuner, j'écoute un peu de musique, je fais un peu d'exercice et ensuite je commence ma journée de travail", raconte-t-il. À Pékin, les chasseurs de virus et les nettoyeurs sont sur le pied de guerre. La Chine maintient sa politique zéro Covid. Les chiffres du tourisme étaient en baisse de 62% par rapport à 2021, pour le long week-end du 1er mai.