Covid-19 : en Allemagne, Merkel reconnaît "une erreur" et annule les restrictions pour Pâques

Désolé. La chancelière allemande, Angela Merkel, a reconnu mercredi 24 mars avoir fait "une erreur" en voulant durcir pour le long week-end de Pâques les règles sanitaires anti-Covid en Allemagne et a confirmé l'abandon de ce projet qui avait provoqué des critiques de toutes parts. Lundi, elle avait annoncé la prolongation des restrictions actuelles ainsi que l'interdiction d'effectuer des locations de vacances à Pâques dans tout le pays, la fermeture des commerces et des cérémonies religieuses en visioconférence pour une durée de cinq jours.

"Une erreur doit être appelée une erreur et, plus important encore, elle doit être corrigée et si possible à temps. Je sais que cette proposition a provoqué une incertitude supplémentaire, je le regrette profondément et pour cela je demande pardon à tous les citoyens", a déclaré la chancelière lors d'une allocution, à l'issue d'une réunion d'urgence avec les dirigeants des Etats-régions allemands.

Jugé insuffisant par les scientifiques, le "temps de repos" prévu à Pâques était critiqué de toutes parts, des associations de commerçants redoutant ses conséquences économiques aux chrétiens, privés de messe de Pâques "en présentiel". Transformer le jeudi 1er avril, un jour travaillé, en jour ferié créait par ailleurs des difficultés dans l'organisation du temps de travail, ont relevé plusieurs organisations et élus.