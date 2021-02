Covid-19 en Allemagne : "Les virus n'ont aucune raison de s'arrêter aux frontières", réagit l'eurodéputée Fabienne Keller

L’Allemagne a fermé dimanche 14 février en partie ses frontières avec la République tchèque et la région du Tyrol en Autriche pour contenir la diffusion des variants du coronavirus. Elle pourrait fermer la frontière avec la France dans les jours qui viennent. "Ce n'est pas efficace contre les virus qui n'ont aucune raison de s'arrêter aux frontières", a estimé lundi 15 février sur franceinfo Fabienne Keller, eurodéputée Agir la droite constructive.

franceinfo : Que pensez-vous de cette fermeture qui pourrait bientôt concerner la France ?

Fabienne Keller : Ce serait très grave qu'il y ait une fermeture des frontières. Dans nos territoires, on traverse la frontière naturellement pour aller travailler, pour ses études, parce qu'on a des amis de l'autre côté ou des proches. Cette réalité-là ne doit pas être empêchée. On démontre bien aussi que ce n'est pas efficace contre les virus qui n'ont aucune raison de s'arrêter aux frontières.

Pourtant, les frontières ont été fermées avec la Grande-Bretagne ?

La situation britannique est très particulière. Ils ne font pas partie de Schengen, ils ont fait le choix de quitter l'Union, donc c'était une décision un peu d'une autre nature. Dans nos territoires, la frontière est terrestre avec l'Allemagne, elle se traverse très facilement. Des économies se sont développées, notamment dans l'est de la France, et elles ne tiennent pas compte des frontières. C'est l'Europe qui avance. Faire réexister les frontières n'est pas le bon outil. Par contre, travailler ensemble pour voir comment on peut prendre des mesures coordonnées, c'est plus intéressant.

Par où doit passer l'harmonisation ?

Sur les vaccins, jamais un pays isolé n'aurait pu obtenir de six producteurs de vaccins une telle ampleur en termes de livraisons. Certes, cela fait perdre quelques semaines dans les négociations mais cela nous a donné une puissance face au "Big pharma" qu'on n'aurait jamais eu sans cette concertation. Pour la commande des vaccins, l'échelle européenne est la bonne, pour prendre des mesures sanitaires ce n'est sûrement pas la bonne c'est plus en proximité. C'est toute la question du dialogue.