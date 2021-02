Covid-19 en Allemagne : l'objectif "zéro Covid" déjà remis en cause ?

En Allemagne, "Angela Merkel se rapproche d’une stratégie zéro Covid, autrement dit ne plus essayer de vivre avec le virus mais l’éliminer totalement, faire baisser encore plus le nombre de cas", analyse Laurent Desbonnets, en duplex depuis Berlin, jeudi 11 février. Pour cela, la chancelière a opté pour la stratégie de "fermer les frontières avec de nouvelles régions, comme le Tyrol autrichien où les variants circulent beaucoup", ajoute-t-il.

Désaccord de certains présidents de régions

L’Allemagne fait également le choix de "maintenir les écoles et les commerces non-essentiels fermés". Aucun assouplissement n’est prévu sur le plan national avant le 7 mars, même si les plans de la chancelière pourraient être rapidement contrariés. "Angela Merkel ne décide pas seule et beaucoup de présidents de régions s’impatientent, ajoute le journaliste. Certains annoncent déjà la réouverture malgré tout de certaines écoles dans les prochains jours". Des décisions qui pourraient bien "remettre en cause cette stratégie du zéro Covid".