Covid-19 : Emmanuel Macron veut "faire confiance" aux Français

Vendredi 29 janvier, le gouvernement a pris le contrepied des rumeurs qui circulaient depuis plusieurs jours concernant l’instauration d’un nouveau confinement. Emmanuel Macron a décidé de temporiser en maintenant le couvre-feu à 18 heures et en y ajoutant de nouvelles mesures de restrictions. Sur Twitter, le chef de l’État en a appelé aux Français : "J’ai confiance en nous. Les heures que nous vivons sont cruciales. Faisons tout pour freiner l’épidémie ensemble."

Pour la gauche, le gouvernement infantilise les Français

Aux yeux d’Emmanuel Macron, c’est le comportement de chacun qui pourra éviter le reconfinement. Outre les chiffres de l’épidémie qui ne progressent que lentement, pour le porte-parole du gouvernement, il est possible de faire confiance aux Français. Et de prendre en exemple les fêtes de fin d’année : "Au mois de décembre, on entendait les gens nous dire : 'Il va y avoir une explosion des cas début janvier après les fêtes de Noël, parce que les Français ne vont pas faire attention.' On n’a pas vu cette explosion." Pour la gauche, cependant, le gouvernement tergiverse trop pour créer de l’adhésion et infantilise les Français.