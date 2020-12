Covid-19 : Emmanuel Macron testé positif

Jeudi 17 décembre, un communiqué de l'Elysée annonce qu'Emmanuel Macron a été diagnostiqué positif au Covid-19 : "ce diagnostic a été établi suite à un test RT-PCR, réalisé dès l'apparition de premiers symptômes". Au Sénat, jeudi matin, Gérard Larcher a annoncé que Jean Castex ne sera pas présent, car il est cas contact du président : "Il applique à lui-même ce qu'il demande aux Français, par principe de précaution, il s'isole en attendant les résultats des tests".



De multiples cas contact

Richard Ferrand, président de l'Assemblée nationale, s'isole également après un dîner, la veille, avec le président ainsi qu'une dizaine d'autres personnes, dont François Bayrou et Christophe Castaner. Plus tôt dans la journée, Emmanuel Macron a rencontré le Premier ministre portugais António Costa, qui s'est déclaré cas contact. La liste des cas contacts du président pourrait s'allonger dans la journée. "Première conséquence directe sur son agenda, le déplacement d'Emmanuel Macron à Beyrouth, au Liban, prévu mardi 22 et mercredi 23 décembre (...) est officiellement reporté", ajoute Julien Nény pour France Télévisions.

