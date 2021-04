Covid-19 : "Emmanuel Macron semble tout savoir, mais n’apprend rien", affirme Laurent Jacobelli

L’allocution télévisée d’Emmanuel Macron, mercredi 31 mars, a suscité de nombreuses réactions au sein de la classe politique. Laurent Jacobelli, porte-parole du Rassemblement national, et Marie-Christine Verdier-Jouclas, députée et porte-parole du groupe La République en marche à l’Assemblée nationale, s’expriment en direct dans le 23 heures.

Mercredi 31 mars, dans son adresse aux Français, Emmanuel Macron est resté sur ses positions, réaffirmant que le choix de ne pas reconfiner plus strictement le pays était le bon, au nom des libertés individuelles. Un avis que ne partage pas Laurent Jacobelli, porte-parole du Rassemblement national, en direct dans le 23 heures : "En matière de libertés individuelles, il y a eu beaucoup de recul depuis un an. Cet exercice d’autosatisfaction est un peu curieux, quand on voit un président de la République exactement dans la même situation qu’il y a un an, qui semble tout savoir, mais n’apprend rien."

"L’équilibre a été trouvé"

De son côté, Marie-Christine Verdier-Jouclas, députée et porte-parole du groupe La République en marche à l’Assemblée nationale, estime au contraire qu’il existe une grande différence avec le début de la crise sanitaire. "Aujourd’hui, nous avons le vaccin. Nous avons peut-être des restrictions plus importantes, mais nous sommes dans le dernier kilomètre. L’équilibre a été trouvé entre le renforcement nécessaire des moyens hospitaliers et l’entrée en vigueur de mesures avec un niveau d’acceptabilité suffisant", affirme-t-elle.