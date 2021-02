Covid-19 : Emmanuel Macron évoque la possibilité d’un "pass sanitaire" pour accéder à certains lieux

Retourner au cinéma, à la piscine, participer à un festival ou flâner au musée… Et si c’était possible grâce à un "pass sanitaire" ? Emmanuel Macron a évoqué cette possibilité jeudi 25 février. Ce pass “ne serait pas soumis au vaccin”, a-t-il précisé. Et d'ajouter : Si on arrive à un moment dans le printemps à rouvrir certains de ces lieux, nous ne saurions conditionner leur accès à une vaccination, alors que nous n’aurions même pas ouvert la vaccination aux plus jeunes d'entre nous."

Une mesure qui a ses limites

Ce carnet de santé numérique pourrait être accessible sur l’application TousAntiCovid. Chaque Français pourrait y consigner son identité, son dernier test PCR ou encore son certificat de vaccination. Ce QR code pourrait être présenté à l’entrée de tous les lieux accueillant du public. L’objectif est de généraliser l’utilisation de cette application et de tracer plus facilement les personnes présentes en cas de contamination. Pour tracer tous ces cas, il faudrait toutefois rester sous la barre des 1 000 cas par jour, contre les 20 000 à 30 000 recensés aujourd’hui, selon Antoine Flahault, épidémiologiste.

