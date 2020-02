Covid-19 : Emmanuel Macron en visite à la Pitié-Salpêtrière

C'est à la Pitié-Salpêtrière, l'hôpital parisien où un patient atteint du coronavirus est décédé, qu'Emmanuel Macron s'est rendu jeudi 27 février. Le président a rencontré le personnel de soin, qui a pu exprimer ses inquiétudes. "Le problème, ça va être l'effet nombre à gérer. Si on a 1 000 personnes, le système n'aura aucun problème pour prendre ça en charge. Mais si c'est un million de personnes ou 10 millions de personnes dans un espace très réduit de temps, on va avoir de grandes difficultés", avance le professeur Éric Caumes, chef de service des maladies infectieuses.

Plus d'une dizaine de cas confirmés en France

"On a devant une crise, une épidémie qui arrive, on sait que certains pays sont plus touchés que nous. Cela suppose de s'organiser à différemment à chaque étape", juge le président. Actuellement, tous les cas confirmés en France sont pris en charge, en isolement. En cas d'épidémie et de nombreux malades, seuls les cas graves seraient hospitalisés. Les cas sans gravité resteraient en quarantaine à leur domicile. Avec plus d'une dizaine de cas confirmés en France, c'est surtout les personnes susceptibles d'être contaminées que les hôpitaux doivent avant tout gérer.

