Covid-19 : Emmanuel Macron à la recherche d'un modèle hybride pour freiner le virus en Ile-de-France

Pour limiter la propagation du Covid-19, Emmanuel Macron veut prendre pour l'Île-de-France "des mesures de freinage qui aient un autre visage que celles qu’on a connues". Le chef de l’État veut innover pour "prendre en compte les réalités de la vie francilienne et de l’organisation du temps" dans cette région. C’est ce qu’il a annoncé face à une dizaine de maires lors d’une réunion en visioconférence mercredi 17 mars au soir, selon les informations de France Bleu.

En revanche, lors de cette réunion, Emmanuel Macron a convenu qu’on "ne peut pas reconfiner" les Franciliens "du vendredi soir au dimanche soir, parce que c’est une vie qui est impossible". En région parisienne, le chef de l’État reconnaît sans difficulté que "le confinement le week-end est une mesure qui est compliquée à prendre". Les élus d’Île-de-France qui étaient présents ont évoqué le rythme des Franciliens, entre les trajets en métro ou RER, les bouchons, les horaires de travail et un retour souvent tard le soir à la maison.

Les Hauts-de-France seront aussi concernés

Emmanuel Macron se laisse encore le temps de la réflexion sur les mesures à prendre pour cette région. "On réfléchit dans les prochaines heures à trouver des mesures adaptées et donner un horizon de temps", a-t-il affirmé face aux élus. Le chef de l’État veut tenter "d’avoir la réponse la plus adaptée et proportionnée, et qui soit bien intelligible pour nos concitoyens". Il faut des "mesures de freinage", parce que la stratégie "tracer-alerter-protéger" ne suffira pas et parce que la vaccination va prendre encore plusieurs semaines.

Le chef de l'État cherche un modèle hybride, confirment plusieurs participants à franceinfo, en esquissant une recette : "Plus de télétravail par exemple la semaine, moins de brassage en intérieur, mais de l'oxygénation le week-end." Les Hauts-de-France sont aussi concernés par des mesures supplémentaires. Jean Castex, le Premier ministre annoncera ces nouvelles mesures jeudi 18 mars à 18 heures, lors d’une conférence de presse.