Covid-19 : embouteillages dans les centres de dépistage

Devant ce laboratoire à Neuilly (Hauts-de-Seine), en région parisienne, une file d’attente s’étire sur toute la rue. Des dizaines de personnes patientent plusieurs heures dans la journée pour se faire dépister à la Covid-19. Cette femme attend depuis 2h45 déjà. "C’est long. Mais bon, c’est pour partir en vacances, donc c’est une bonne chose", dit-elle.

Des laboratoires affichent complet

"Ça me prend ma journée, mais je suis obligée", raconte cette autre femme attendant elle aussi dans la file. "J’ai appelé pas mal de labos proches de chez nous et tout était complet, il fallait attendre la semaine prochaine. C’était le seul labo qui prenait sans rendez-vous, mais on ne pensait pas qu’on ferait autant la queue", ajoute-t-elle.

