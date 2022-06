Covid-19 : Elisabeth Borne recommande à son tour le masque dans les lieux clos et de "promiscuité"

Des "recommandations" mais pas de "caractère obligatoire". Face au regain de cas de Covid-19, Elisabeth Borne a demandé, mardi 28 juin, d'encourager le port du masque "dans les lieux de promiscuité" et "espaces clos", en particulier "les transports en commun". La Première ministre, qui a réuni en visioconférence préfets de départements et directeurs des agences régionales de santé, a repris plusieurs des préconisations effectuées lundi par la ministre de la Santé Brigitte Bourguignon.

Cette recommandation intervient alors que le taux d'incidence de l'épidémie "a doublé en une semaine sur la quasi-totalité du territoire métropolitain et dans l'ensemble des classes d'âge de la population", souligne Matignon. Mardi, Santé publique France a fait état d'un très fort rebond des nouveaux cas de contamination, à 147 248, soit 54% de plus qu'il y a une semaine.

La Première ministre a également demandé à ce que chacun "vérifie son schéma vaccinal", notamment les Français de plus de 60 ans et les plus fragiles qui "doivent bénéficier de la deuxième dose de rappel", c'est-à-dire leur quatrième injection. Ceux-ci doivent d'ailleurs recevoir "dans les prochains jours des mails de sensibilisation" de la part de l'Assurance maladie, précise Matignon.

Parallèlement, l'exécutif travaille à un nouveau projet de loi, qui doit être présenté et examiné en juillet, visant à maintenir "un dispositif de veille et de sécurité sanitaire" jusqu'en mars 2023.