Covid-19 : deux hôpitaux en alerte

Depuis 24 heures, et l'annonce du décès à cause du virus Covid-19 d'un professeur de l'Oise ainsi que d'un second cas dans le département des Hauts-de-France, les deux hôpitaux, à Creil et à Compiègne, dans lesquels les deux hommes sont passés, sont en alerte rouge. Le personnel hospitalier qui a été en contact avec eux a été testé. Ces personnes sont en attente de leur résultat et 200 d'entre eux sont restés confinés chez eux, jeudi 27 février.

"Inquiétude totale"

À Compiègne, une cellule de crise a été ouverte. "On n’en connait pas le nombre de personnes qui pourraient être potentiellement touchées par ce virus", explique Sabrina Hotte-Beurdeley, la secrétaire CGT de l'établissement hospitalier. À Creil, le service de réanimation qui a accueilli le patient décédé mercredi a été fermé. "C'est inquiétude totale, et en plus ils ont restreint l'accès aux masques parce qu'on a un stock qui est extrêmement bas", confie Corinne Delys, membre de la CGT dans cet hôpital.

