Covid-19 : des traces de la reprise épidémique dans les eaux usées

Une reprise épidémique visible depuis les eaux usées, c'est ce qu'arrive à montrer le réseau Obépine, qui mesure depuis un an et demi les quantités de Covid-19 présentes dans 200 stations d'épuration à travers la France. Après une tendance à la baisse depuis la fin du mois d'août, les chercheurs alertent sur les derniers résultats. "À partir de la fin du mois de septembre, on a vu les signaux augmentés dans les eaux usées", explique Vincent Maréchal, cofondateur de l'Observatoire épidémiologique dans les eaux usées (Obépine).

Un signal précoce

Chaque semaine, les résultats sont envoyés aux agences de santé. L'indicateur des eaux usées serait un signal précoce. "L'indicateur permet de détecter, avant l'apparition des premiers cas, la circulation du virus. La plupart des personnes sont asymptomatiques mais elles éliminent quand même du virus. Grâce à cet indicateur, on peut réagir rapidement et vacciner autour de cette population", confie Yves Buisson, épidémiologiste et membre de l'Académie nationale de médecine.