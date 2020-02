Covid-19 : des touristes confinés dans deux hôtels en Italie

En Italie, le bilan de l'épidémie de Covid-19 s'est encore alourdi. "Effectivement. Il y a une conférence de presse deux fois par jour, et celle de 18 heures nous a annoncé qu'il y avait 400 cas de contamination, avec des histoires particulières. Par exemple, dans deux hôtels qui se trouvent à Alassio, à 80 km de la frontière française, sur le littoral ligure, 126 personnes sont confinées, parce que dans ces hôtels, il y a au moins un cas avéré et peut-être six cas de contamination au Covid-19", indique le journaliste Alban Mikoczy, en duplex depuis la ville italienne de Milan, en Lombardie.

Le match Inter-Ludogorets se jouera à huis clos

"Une autre affaire qui fait beaucoup parler en Italie, c'est le report soudain de la conférence de presse du président de région Lombardie, à Milan, parce qu'il y a dans son entourage la présomption d'un cas de Covid-19. Voilà pourquoi tous les journalistes ont été priés de sortir de la salle. Ça vous donne une idée de la psychose qui règne actuellement en Italie. À Milan, jeudi soir, il y aura un match de football de coupe d'Europe. Il se tiendra à huis clos dans le stade San Siro entre l'Inter de Milan et une équipe bulgare", conclut-il.

Le JT

Les autres sujets du JT