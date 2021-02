Covid-19 : des tests salivaires dans les écoles

Le test buccal, bien moins intrusif que le prélèvement nasal, est désormais la solution privilégiée dans les écoles. L'annonce du ministre de la Santé Olivier Véran, jeudi 4 février, rassure le monde de l'éducation, à commencer par les enfants. "C'est difficile parce qu'ils peuvent avoir peur et ça peut avoir des effets négatifs plus tard", explique une parent d'élève. Plus d'une centaine d'établissements scolaires sont actuellement fermés en France, à la suite d'une contamination au Covid-19.



La Haute Autorité de santé doit donner son feu vert

La menace des variants anglais et sud-africain inquiètent les enseignants. Les syndicats espéraient ce prélèvement salivaire, qui va encourager les parents à accepter les tests. "La contamination se fait dans les écoles, si on peut éviter la contamination par des tests et qu'on peut avoir les résultats rapidement (...), c'est rassurant pour tout le monde", explique Guislaine David, secrétaire générale du SNUipp-FSU. La Haute Autorité de santé doit donner son feu vert pour une utilisation généralisée des tests salivaires.

