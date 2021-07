Covid-19 : des tensions entre la France et le Royaume-Uni ?

Les voyageurs arrivant de France au Royaume-Uni vont désormais devoir respecter plusieurs mesures sanitaires dont un isolement obligatoire. Des règles sanitaires imposées par le gouvernement britannique au moment de tensions entre les deux pays. "La France est très militante au sein de l’Union européenne. Ça énerve beaucoup les Anglais en ce moment parce qu’il y a des grandes discussions sur l’Irlande du Nord avec le Brexit et l’Europe résiste aux demandes des Anglais donc forcément, il y a une petite claque pour les Français", explique Stephen Clarke, journaliste et auteur du livre Elizabeth II ou l’humour souverain aux éditions Albin Michel.

Des mesures qui interrogent

Stephen Clarke met aussi en avant la différence que fait le gouvernement britannique entre certains voyageurs. "Il y a une exception. Si on est vaccinés en Angleterre avec un vaccin britannique, on n’a pas besoin de faire de quarantaine. Mais si on a le malheur d’avoir eu peut-être le même vaccin mais en France, on doit faire une quarantaine. C’est très bizarre", déclare-t-il.