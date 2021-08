Covid-19 : des soignants venus de métropole arrivent en renfort aux Antilles

Elles sont des infirmières ou des aides-soignantes du CHU de Nancy (Meurthe-et-Moselle) qui ont décidé de rejoindre Paris puis la Martinique. Elles sont déterminées à venir soutenir les soignants sur l’île qui font face à un rebond de l’épidémie de Covid-19. "On connaît la galère qu’ils rencontrent là-bas et on se doit d’aller en renfort", confie l’une d’entre elles. De nombreux patients soignants se sont rejoints pour prendre la direction de l’île.

L’hôpital de Fort-de-France surchargé

Depuis plusieurs semaines, la situation sanitaire s’aggrave en Martinique. Un confinement strict va voir le jour. De son côté, l’hôpital de Fort-de-France doit prendre en charge de nombreux patients ayant contracté le Covid-19. Le personnel est surchargé et manque de moyens. 24 malades sont décédés lors des six derniers jours. Au total, ils devraient être près de 240 professionnels à se rendre sur l’île pour aider à faire face à cette épidémie.