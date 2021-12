Covid-19 : des restrictions supplémentaires en Europe

Vacances avancées, activités extérieures interdites pour les personnes non vaccinées… En Allemagne comme en Belgique, des mesures supplémentaires ont été prises vendredi 3 décembre pour lutter contre la progression du variant Omicron.

En Belgique, la problématique est la même qu’en France : les classes ferment les unes après les autres pour cause de cas de Covid. D’où la décision d’avancer les vacances scolaires, explique Julien Gasparutto, en direct de Bruxelles. En effet, ce sont désormais les enfants qui transmettent le plus le virus. "Ça aurait dû être fait bien plus tôt", commente un passant en Belgique. Autre mesure : les événements en intérieurs seront limités à 200 personnes.

L’Europe serre la vis

La Belgique n’est pas la seule à imposer de nouvelles restrictions. Les hôpitaux allemands font aussi face à une situation délicate, avec des unités de soins intensifs quasiment pleines. Une situation qui a amené le gouvernement à priver d’activité extérieure les personnes non vaccinées. Du côté de la Norvège, le port du masque est redevenu la norme dans tous les lieux publics d’Oslo.