Covid-19 : des records de contaminations partout en Europe

Mercredi 29 décembre, c'est le Danemark qui détient le taux d'incidence le plus élevé d'Europe. Le pays a dépassé pour la première fois les 100 000 contaminations en une seule semaine. Un habitant sur 60 a été testé positif lors des sept derniers jours. En Grèce et en Espagne, on frôle les 100 000 contaminations par jour. L'Europe est aujourd'hui la zone du monde la plus touchée par le variant Omicron, rapporte, mercredi soir en direct de Bruxelles (Belgique), Julien Gasparutto, journaliste à France Télévisions.

L'OMS alerte sur un tsunami de contaminations

L'inquiétude est forte même dans les pays où le nombre de contaminations n'explose pas. En Allemagne, les restrictions actuelles ne suffiront pas, a prévenu le ministre allemand de la Santé. En Belgique, on redoute une recrudescence après la période des fêtes. Aujourd'hui, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a mis en garde contre un risque très élevé, n'hésitant pas à évoquer un tsunami de contaminations qui pourrait fragiliser encore plus les systèmes de santé.