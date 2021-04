Covid-19 : des perspectives de sortie de crise indiquées par Emmanuel Macron

En réunion virtuelle avec plusieurs maires, Emmanuel Macron a avancé des perspectives de sortie de crise et pour la réouverture des terrasses ou dans le monde culturel, jeudi 15 avril. Le maire de Charleville-Mézières, Boris Ravignon (LR), était l’invité du 23h de franceinfo.

Si l’exécutif avance toujours avec une grande prudence, le président de la République, Emmanuel Macron, a livré quelques éléments sur une possible sortie de crise face à certains maires, jeudi 15 avril. Pour les évoquer, le maire de Charleville-Mézières, Boris Ravignon (LR), était l’invité du 23h de franceinfo. "Le président a indiqué qu’à partir de la mi-mai, on allait avoir plusieurs phases de réouverture. Ce n’est pas à une semaine près. Il pensait qu’il était possible de différencier selon les territoires. Dans cette première phase, il a mentionné les musées. Il a ajouté les terrasses, une mention symbolique."

Quatre phases pour une reprise progressive ?

"Il a précisé qu’au bout de quinze jours-trois semaines, il y aurait une évaluation pour voir s’il est possible d’aller plus loin, a précisé l’élu. Il a même imaginé jusqu’à quatre phases, la quatrième étant la réouverture complète". En revanche, des critères précis ne sont pas encore sur la table. "Il nous a livré la situation d’aujourd’hui, avec la prévision d’une poursuite d’une saturation des hôpitaux. Il a expliqué que le pic de cette vague serait entre le 25 et le 30 avril. Les maires demandaient une perspective", a détaillé Boris Ravignon.