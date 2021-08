Covid-19 : des patients de plus en plus jeunes hospitalisés

Dans les hôpitaux, les soignants voient arriver des patients de plus en plus jeunes, avec parfois aucun antécédent médical ou facteur de risque.

Un patient de 36 ans sans problème de santé a été hospitalisé et placé sous oxygène il y a une semaine à cause du Covid-19. Cet homme a eu peur : il ne s'était pas fait vacciner car il avait déjà contracté le virus et pensait s'en être sorti. Dans les hôpitaux, les patients atteints du Covid-19 sont de plus en plus jeunes : 57 ans en moyenne en juillet contre 63 ans au même moment l'année dernière.



785 patients de moins de 40 ans hospitalisés

A l'hôpital de Montfermeil (Seine-Saint-Denis), le chef de médecine polyvalente Dr Frédéric Bidegain explique que ses patients "ont la plupart du temps des facteurs de risque, mais ça n'est pas toujours le cas, on a aussi des personnes jeunes en bonne santé sans antécédents qui peuvent avoir un Covid sévère". Les soignants s'inquiètent de voir débarquer ces nouveaux profils. 785 patients de moins de 40 ans sont hospitalisés à cause du virus en France.