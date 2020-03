Covid-19 : des millions d'élèves privés de cours à travers le monde

À circonstances exceptionnelles, mesures exceptionnelles. Les États-Unis ont choisi de débloquer plus de 7 milliards d'euros de plan d'urgence pour accélérer le développement d'un vaccin. Le pays n'hésite pas non plus à déployer la garde nationale sur des navires de croisière, où des cas de contamination au Covid-19 ont été détectés.

Écoles fermées

L'Italie est le troisième pays le plus touché au monde. Il a connu 41 morts supplémentaires en à peine 24 heures. Le gouvernement a donc pris une mesure drastique et fermé l'ensemble des établissements scolaires du pays. Douze autres pays ont décidé de suivre cette mesure. En France, le ministère de l'Éducation nationale a fait savoir que de telles mesures n'étaient pas encore envisagées. Au total, 290 millions d'élèves dans le monde seraient privés d'école à cause du coronavirus. Désormais le virus parti du Wuhan (Chine) est implanté dans 95 pays.

Le JT

Les autres sujets du JT