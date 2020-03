Covid-19 : des mesures de confinement dans l'Oise

Pièces de théâtre, offices religieux... Dans le département de l'Oise, tous les rassemblements collectifs sont désormais interdits. Huit communes, soit plus de 100 000 résidents au total, sont concernées par des mesures exceptionnelles. "Ils peuvent se déplacer pour se nourrir, pour faire leurs courses. Mais ils ne peuvent pas se rendrent à des rassemblements, doivent éviter les déplacements lorsque ces derniers sont inutiles et, si possible, recourir au télétravail", a déclaré Olivier Véran, ministre de la Santé, samedi 29 février.

Des établissements scolaires fermés

Les huit mairies concernées sont sur le pied de guerre. Objectif : agir rapidement pour venir en aide aux personnes les plus fragiles. Dans ces communes, tous les établissements scolaires resteront fermés lundi, mardi et mercredi. Cela concerne plus de 26 000 élèves dans l'Oise.