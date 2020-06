Covid-19 : des indicateurs positifs mais une prudence de mise

Alors que la France entame la deuxième phase du déconfinement, l’intensité du virus continue de baisser. Les chiffres le montrent : le nombre de patients hospitalisés diminue de jour en jour, tout comme celui des personnes admises en réanimation. Alors l’épidémie est-elle en train de s’éteindre ? Certains spécialistes appellent à la prudence, car des malades du Covid-19 sont asymptomatiques et donc difficiles à repérer mais pourtant contagieux.

Des chaines de contamination invisibles ?

Pour Anne-Claude Crémieux, professeure en maladies infectieuses et tropicales de l’hôpital Saint-Louis à Paris, "on peut se retrouver confronté à des chaînes de contaminations qui ont grandi sans qu’on les voit et qui finalement deviennent visibles à un moment donné où il y a pas mal de gens infectés". Le mot d’ordre aujourd’hui : maintenir les gestes barrières pour ne pas réagir de nouveau dans l’urgence et empêcher une seconde vague de survenir.

Le JT

Les autres sujets du JT