Covid-19 : des fêtes pour la deuxième année sous pandémie, le moral des enfants mis à mal

Pour la deuxième année de rang, Noël se déroulera dans un contexte de pandémie de Covid-19. Les enfants ne sont pas épargnés par les conséquences psychologiques de la crise. "On voit que la souffrance des enfants est similaire à celle des adultes, elle est fluctuante. Il y a eu un énorme pic de stress, d’anxiété, lors du premier confinement, et puis après, on a eu un certain niveau d’amélioration [...]. Les effets sont différés dans le temps", détaille Richard Delorme, chef du service pédopsychiatrie à l’hôpital Robert-Debré à Paris.

"Dans les mêmes situations de souffrance"

Les enfants consultent encore beaucoup les urgences, comme le rapporte le Dr. Richard Delorme. "Ils sont comme nous, ils parlent du chômage des parents, de la précarité, des problèmes à l’école, du masque. Ils ont juste une manière de percevoir les réalités qui leur est propre. Ils perçoivent avec autant d’acuité que nous, ils sont dans les mêmes situations de souffrance."