Covid-19 : des fêtes clandestines organisées partout en France après le couvre-feu

Dimanche 13 juin, bien après l’entrée en vigueur du couvre-feu, l’ambiance était à la fête au jardin des Tuileries, à Paris, où près de 200 jeunes s’étaient donné rendez-vous. Durant tout le week-end, des scènes similaires ont eu lieu partout en France, notamment dans la capitale, sur les quais de Seine ou sur l’esplanade des Invalides. Des milliers de mineurs et de jeunes adultes se sont retrouvés pour des fêtes géantes, au-delà du couvre-feu, en dépit de toute règle sanitaire, et ce, malgré les interventions de police.

L'abrogation du couvre-feu réclamée par des élus

Pour ces jeunes, le besoin de se retrouver et de faire la fête, comme si l’épidémie du Covid-19 appartenait au passé, a été plus fort. Alors, que faire face à ces fêtes géantes ? Faut-il abroger le couvre-feu, comme le réclament certains élus ? Le couvre-feu reste strict, assure le ministère de l’Intérieur, et les forces de l’ordre ont reçu la consigne de disperser si possible chaque rassemblement festif non autorisé.