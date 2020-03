Covid-19 : des États généraux de la recherche réunis à l'Élysée

Il y a urgence à trouver vaccins et traitement pour lutter contre l'épidémie de coronavirus. Les États généraux de la recherche qui vont se tenir jeudi 5 mars. Ils ont plusieurs objectifs. Le premier est de faire le point sur les traitements des possibles vaccins contre le virus et les programmes engagés pour le combattre. Il s'agira aussi de coordonner les travaux du secteur public et privé, de s'assurer qu'il n'y ait aucune entrave dans ce travail, y compris financier.

Macron sur le pont

Ces États généraux réuniront cet après-midi une vingtaine de chercheurs de responsables de laboratoires et d'institution. Parmi eux, le CNRS, l'Institut Pasteur, l'INSERM ou encore Sanofi. L'exécutif continue donc d'afficher sa mobilisation contre ce nouveau coronavirus, qui se rapproche de la "phase 3" de l'épidémie. Le chef de l'État a même modifié son agenda en début de semaine afin de se consacrer pleinement au suivi de la gestion de la crise, explique la journaliste de France Télévisions Sonia Boujamaa, en direct de l'Élysée, à Paris.

Le JT

Les autres sujets du JT